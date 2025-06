Qatar i l'Aràbia Saudita insten els EUA a continuar "treballant conjuntament" per la pau al Pròxim Orient

MADRID 14 juny (EUROPA PRESS) -

L'emir de Qatar, el xeic Tamim bin Hamad al-Thani, ha instat el president dels Estats Units, Donald Trump, a ajuntar esforços per reduir l'escalada de violència al Pròxim Orient, després que Israel hagi bombardejat dotzenes d'objectius a l'Iran, i matat el cap de la Guàrdia Revolucionària Iraniana (IRGC).

Aquesta petició s'ha produït durant una trucada telefònica en la qual tots dos han "discutit els últims esdeveniments a la regió", fent especial recalcament en l'esmentat atac israelià a la República Islàmica de l'Iran.

Referent a això, Trump ha asseverat que els Estats Units no cessarà la seva implicació en "els esforços per resoldre la crisi a fi de preservar la seguretat i l'estabilitat regionals", segons un comunicat compartit pel Govern de Qatar.

El magnat nord-americà ha conversat així mateix amb el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, el tema central del qual han estat també "els esdeveniments a la regió" en general i més concretament "les operacions militars israelianes contra l'Iran", d'acord amb una breu nota de les autoritats saudites.

En aquest cas, tant Bin Salman com Trump han coincidit a subratllar la "importància crítica de la moderació, la desescalada i la resolució de totes les disputes per mitjans diplomàtics".

Per això, han insistit que resulta indispensable "continuar treballant conjuntament", tot amb l'objectiu d'aconseguir "la seguretat, la pau i l'estabilitat" del Pròxim Orient.

Aquests contactes telefònics es produeixen després que una onada d'atacs llançada aquest divendres a la matinada per l'exèrcit d'Israel contra diferents punts de l'Iran hagi acabat amb la vida del cap de la Guàrdia Revolucionària Iraniana, el general Hosein Salami, entre altres autoritats, unes accions que han deixat fins al moment almenys nou morts i més d'un centenar de ferits.

Per la seva banda, l'Iran ha llançat ja aquest divendres a la nit al voltant de 100 míssils contra Israel en represàlia per l'onada de bombardejos israelians en diversos punts del territori iranià, incloses diverses instal·lacions nuclears com la planta d'enriquiment d'urani de Fordo, situada a la província de Qom.