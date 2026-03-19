Qatar dona per controlats tots els focs declarats a la zona industrial de Ras Lafan

MADRID, 19 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Qatar han donat per controlats "completament" els tres incendis declarats aquest dimecres a la zona industrial del complex de gas natural liquat de Ras Lafan, després d'un atac amb míssils perpetrat per l'Iran, del qual l'empresa petroliera QatarEnergy havia confirmat prèviament confirmat danys "considerables".
"La Defensa Civil ha controlat per complet tots els incendis a la zona industrial de Ras Lafan sense que s'hagin registrat ferits", ha confirmat el Ministeri de l'Interior de Qatar en un missatge publicat a través de les seves xarxes socials.
Per la seva banda, ha agregat aquesta mateixa cartera, el Grup d'Explosius de les Forces de Seguretat Interior està duent a terme tasques per "neutralitzar qualsevol element sospitós", al mateix temps que continuen les operacions de refredament i assegurament de les instal·lacions.