Qatar descriu com a "molt menors" els punts pendents per a un acord d'alliberament d'ostatges a Gaza

Borrell reitera que "un horror no justifica un altre horror" i reclama "esforços polítics" per resoldre el conflicte

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Qatar ha afirmat aquest diumenge que queden punts "molt menors" de cara a finalitzar un acord entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) per a l'alliberament de desenes d'ostatges presos durant els atacs del 7 d'octubre a canvi d'una pausa de diversos dies en els combats.

El primer ministre de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ha assenyalat en una roda de premsa al costat de l'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, que "els punts pendents de cara a un acord són purament pràctics i logístics".

Al-Thani, que també encapçala la cartera d'Exteriors de Qatar, ha denunciat que "amb cada minut que passa, el desastre humanitari, moral i legal continua creixent" i ha afegit que "continua augmentant el vessament de sang davant els intents de la comunitat internacional de parar i posar fi a l'agressió (d'Israel contra la Franja de Gaza)".

Així, ha apuntat a "un acord sobre les vies de cooperació entre Qatar i la UE per arribar a una solució permanent i pacífica a la crisi en totes les seves dimensions polítiques i humanitàries", al mateix temps que ha exigit "la fi de tots els tipus d'extermini en massa, fam i desplaçament forçós, i la retirada de l'injust setge" a l'enclavament palestí.

"Israel no respecta les lleis, convencions i pràctiques internacionals", ha subratllat Al-Thani, que ha acusat l'exèrcit d'Israel de "destruir hospitals" i "forçar pacients, ferits, metges i desplaçats a abandonar les instal·lacions". "El que ha passat a l'Hospital Al-Shifa no és una coincidència", ha sostingut.

"Centenars de malalts i desenes de nounats i de treballadors humanitaris, juntament amb milers de refugiats, han estat retinguts, la qual cosa és un crim. Desafortunadament, no hem sentit una sola paraula per part de la comunitat internacional sobre això", ha dit, alhora que ha condemnat el recent atac contra l'escola Al-Fajura, que va deixar desenes de morts, com "una continuació de les massacres de civils" a Gaza.

BORRELL DESTACA EL "PAPER FACILITADOR" DE DOHA

Per la seva banda, Borrell ha reconegut la "molt complicada" situació a la regió després d'arribar a Qatar en el marc d'una gira per la regió, en la qual ha abordat vies per "posar fre el patiment de civils innocents a Gaza i a Israel". "Ara, la concentració de dolor, de persones que moren i de víctimes civils és a Gaza", ha manifestat.

Borrell, que ha destacat el "paper constructiu" de Doha per intentar fomentar "pau i estabilitat", ha recalcat que Qatar té ara "un paper facilitador" molt important de cara a un acord per a l'alliberament dels ostatges retinguts per Hamas a la Franja de Gaza.

"Aprofito novament aquesta oportunitat per demanar un alliberament incondicional de tots els ostatges i que es permeti a la Creu Roja i a la Mitja Lluna Roja accedir-hi", ha dit Borrell, que ha subratllat que els atacs del 7 d'octubre van ser "la massacre de jueus més gran des de la Segona Guerra Mundial".

No obstant això, el cap de la diplomàcia de la UE ha posat l'accent en l'"horrible situació humanitària" a Gaza i ha criticat el recent bombardeig israelià contra una escola a la Franja. "No hi ha una jerarquia entre horrors i un horror no justifica un altre horror. El dolor que causes als fills d'un altre no justifica ni compensa el dolor que els teus fills han patit", ha exposat.

Borrell ha advertit que "per contra, això crearà una espiral de violència que es repetirà una vegada i una altra" i ha argumentat que, per evitar-ho, cal "aconseguir una pau sostenible". Per això, ha reiterat la seva crida a "pauses humanitàries immediates" i ha recordat que les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU "no són només paraules, sinó d'obligat compliment".

"S'estan perdent massa vides cada dia", ha lamentat, al mateix temps que ha reclamat a Israel "respectar el Dret Internacional Humanitari" i "mostrar la màxima contenció respecte als civils". "El nombre de víctimes, en particular el nombre de nens, ens fan creure que s'ha de fer molt més per preservar la vida dels civils", ha recalcat.

OBERTURA D'UNA "ETAPA POLÍTICA"

D'aquesta manera, ha defensat els esforços per intentar entregar ajuda humanitària a Gaza i ha dit que, si bé "és essencial", suposa "tractar els símptomes". "No té gaire sentit donar menjar a algú perquè mori l'endemà. Cal abordar les causes", ha explicat.

"Hem de fer que l'etapa humanitària sigui un primer pas per a l'etapa política", ha assenyalat Borrell, que ha posat l'accent en què "la solució de dos Estats és l'únic camí viable". "L'hem estat demanant des de fa més de 30 anys", ha recordat, abans d'incidir que "no és només una pau entre Estats àrabs i Israel, sinó entre palestins i israelians".

"En cas contrari, la crisi continuarà afectant a tothom i a la societat europea", ha recalcat el cap de la diplomàcia de la UE, que ha alertat de l'augment de l'antisemitisme i la islamofòbia. "Això ha de parar per mantenir la pau entre nosaltres, dins de les nostres societats i als països de Pròxim Orient", ha remarcat.

Borrell ha reconegut que això requereix "esforços increïbles no només a nivell econòmic, ja que Gaza ha estat reconstruïda diverses vegades, sinó una inversió política per construir un Estat", un procés en el qual "l'Autoritat Palestina té un paper molt important". "Els palestins mereixen dignitat, els israelians mereixen seguretat i tots dos mereixen viure en pau i seguretat a la mateixa terra", ha resolt.

Israel va llançar la seva ofensiva contra l'enclavament després dels atacs executats el 7 d'octubre per Hamas, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. Les autoritats de la Franja, controlada pel grup islamista, han denunciat 12.300 morts, entre els quals més de 5.000 nens, mentre que més de 180 palestins han mort a les mans de les forces de seguretat d'Israel i en atacs per part de colons a Cisjordània i Jerusalem Est.