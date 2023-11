Qatar anuncia un acord per estendre la treva dos dies més a la Franja de Gaza

MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Qatar han anunciat aquest dilluns que Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) han arribat novament a un acord per estendre la treva dos dies més a la Franja de Gaza.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors de Qatar, Majed Al-Ansari, ha indicat que "com a part de la negociació que continua en curs s'ha aconseguit arribar a un acord per prorrogar la treva humanitària durant dos dies addicionals" a Gaza, segons un missatge difós a través d'X.

Prèviament, Al-Ansari havia indicat que les parts tenien la vista posada en una ampliació de la treva, que fa quatre dies que està en vigor, mentre que el Govern egipci --que també actua com a mediador-- ha plantejat una extensió de dos dies a canvi de l'alliberament de 20 ostatges més.

Aquests plans contemplen així mateix l'alliberament de deu ostatges més per jornada, mentre que Israel accediria a excarcerar 30 palestins. Es mantindria per tant la proporció d'un ostatge per cada tres presos que han marcat els acords entre les parts des d'un primer moment.