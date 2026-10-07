Qatar afirma que les converses entre els EUA i l'Iran "continuen"

Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors de Qatar ha afirmat aquest dimarts que les converses entre els Estats Units i l'Iran "continuen" amb Doha en la mediació --en la qual també exerceix un destacat rol Pakistan-- destinada a posar fi a un conflicte bèl·lic que s'estén ja per més de set mesos.
Així ho ha indicat en roda de premsa el director del Departament de Mitjans de comunicació del Ministeri d'Exteriors de Qatar, Ibrahim bin Sultà a l'Hashmi, que ha assenyalat que les converses entre Washington i Teheran "continuen" i que "s'intercanvien missatges".
Així mateix, ha subratllat que els esforços de Doha en la mediació "continuen ininterromputs" i se centren en "totes les qüestions d'interès per a ambdues parts".