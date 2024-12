Al-Qaeda anuncia l'execució d'11 iemenites per "espiar per a organitzacions hostils"

MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -

La filial iemenita de la xarxa terrorista Al-Qaeda ha anunciat aquest diumenge l'execució d'onze iemenites, entre ells un periodista segrestat el 2015, acusats "d'espiar per a organitzacions hostils".

En un comunicat recollit aquest diumenge pel portal de notícies South24, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) ha anunciat l'execució d'aquests "espies", començant pel periodista Mohamed al Maqri, segrestat el 2015 a Mukalla, la capital de la governació d'Hadramaut.

La cadena Iemen Today ha reaccionat a la mort del seu empleat amb una condemna enèrgica a "un crim que busca silenciar boques" en un comunicat també recollit pel mateix mitjà.

Tots els executats van ser condemnats per un "tribunal islàmic", d'acord amb el comunicat, que descriu a Al Maqri com "un col·laborador dels serveis de seguretat de Iemen". La resta dels executats van ser condemnats per cooperar amb Estats Units, Unió dels Emirats Àrabs i la insurrecció houthí.