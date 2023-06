Pyongyang dispara un míssil que activa les alertes d'evacuació a Corea del Sud i el Japó

Corea del Nord confirma que el satèl·lit militar s'ha estavellat al mar per un error tècnic

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Corea del Nord ha disparat aquest dimecres un coet portador de satèl·lits de reconeixement militar que ha caigut al mar Groc i ha activat les alertes d'evacuació a la capital sud-coreana, Seül, i a la prefectura d'Okinawa, l'illa més septentrional de l'arxipèlag japonès.

Les autoritats nord-coreanes han reconegut que el míssil ha patit un accident a causa d'un problema al motor i ha caigut de manera inesperada al mar Groc després de perdre propulsió, segons informa l'agència de notícies KCNA.

L'Agència Nacional de Desenvolupament Espacial ha indicat que "investigarà els greus errors del llançament, dissenyarà amb urgència mesures científiques i tecnològiques per corregir-les i farà el segon llançament com més aviat millor després de passar diverses proves parcials".

L'Estat Major Conjunt sud-coreà ha informat que Pyongyang ha llançat a primera hora del matí el que afirma ser un "vehicle de llançament espacial" que hauria passat sobre l'illa de Baengnyeong, a la frontera entre Corea del Nord i Corea del Sud.

Després d'això, la ciutat de Seül ha enviat una alerta als seus ciutadans perquè es preparessin per a una possible evacuació, que posteriorment s'ha reconegut com un "error" de les autoritats, segons l'agència sud-coreana Yonhap.

Per la seva banda, el Govern nipó ha emès prop de les 06.30 hores (hora local) una alerta als ciutadans de la prefectura d'Okinawa. "Sembla que s'ha disparat un míssil des de Corea del Nord en direcció a la prefectura d'Okinawa. Refugieu-vos", deia el comunicat.

El primer ministre japonès, Fumio Kishida, ha ordenat als ministeris i agències pertinents recollir informació sobre el llançament.