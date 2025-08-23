Pyongyang acusa Seül de disparar fins a deu trets d'advertiment contra tropes nord-coreanes a la frontera

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El sotscap de l'Estat Major General de l'Exèrcit Popular de Corea del Nord, Ko Jong-chol, ha assegurat que els militars sud-coreans van disparar dimarts passat fins a deu trets d'advertiment contra tropes nord-coreanes a la frontera sud entre tots dos països, cosa que ha considerat una "provocació perillosa".
"El 19 d'agost, els bel·licistes militars de (Corea del Sud) van cometre una provocació tan greu com disparar més de deu trets d'advertiment amb una metralladora de gran calibre de 12,7 mil·límetres contra els soldats de (Corea del Nord) que estaven construint una barrera permanent prop de la frontera sud", resa el comunicat de l'alt càrrec militar nord-coreà recollit per l'agència de notícies KCNA.
En el lloc de l'incident, Corea del Nord es troba construint un mur fronterer perquè la separació entre tots dos territoris quedi delimitada, unes obres sobre les quals sostenen que Seül està mantenint fortes provocacions a través de megafonia dels quals aquests trets serien l'últim exemple.
Les autoritats nord-coreanes sostenen que el projecte de reforç fronterer ha estat notificat fins i tot als Estats Units i que queda dins del seu "territori sobirà".
"Separar completament el territori on (Corea del Nord) exerceix la seva sobirania del de (Corea del Sud) és el compromís d'eliminar el factor de tensió creixent a la zona fronterera sud, de gran importància militar, i assegurar un entorn estable, de manera que no representi una amenaça per a ningú", ha asseverat Ko Jong-chol.
Denuncien un augment de la freqüència dels missatges per megafonia entre els quals se n'inclouen alguns d'"amenaçadors" com ara "dispararem". "Les provocacions que irriten el nostre personal persisteixen i, pitjor encara, es tornen més violentes i augmenten d'escala de manera explosiva", afirma la nota.
Que aquest succés hagi coincidit amb les maniobres conjuntes començades aquest dilluns pels Estats Units i Corea del Sud --amb una durada d'onze dies i la mobilització de gairebé 40.000 militars de tots dos països-- per a Pyongyang ha suposat "una provocació premeditada i deliberada destinada a provocar un conflicte militar de principi a fi".
Per això han alertat que respondran a futurs atacs d'aquesta mena no avisats amb anterioritat a la frontera sud, on concentrin un gran nom de tropes. "No assumirem cap responsabilitat per les greus conseqüències que això pugui implicar", conclou el document.
Per la seva banda, l'exèrcit de Corea del Sud ha confirmat els trets i ha justificat l'acció assegurant que els efectius nord-coreans van sobrepassar la línia de demarcació militar que separa ambdues parts de la zona desmilitaritzada.
"Es van prendre mesures, com ara trets d'advertiment, després que els soldats nord-coreans violessin la MDL en una zona central del front al voltant dels 15.00 de dimarts, i es van retirar", ha indicat un oficial sud-coreà en unes declaracions recollides per l'agència de notícies Yonhap.