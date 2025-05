Putin visita per primera vegada Kursk des que l'exèrcit de Rússia va expulsar les tropes d'Ucraïna

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha visitat la regió de Kursk (oest) per primera vegada des que l'exèrcit rus, amb el suport de les tropes de Corea del Nord, va posar fi a l'abril a la incursió d'Ucraïna iniciada a l'agost del 2024, després que Moscou anunciés que la zona estava totalment sota el seu control.

El Kremlin ha indicat en un breu comunicat que Putin s'ha reunit amb el governador regional en funcions, Alexander Khinshtein, i amb "representants d'organitzacions de voluntaris", després de visitar una central nuclear de Kursk on s'esta contruint un cinquè reactor.

El mandatari ha ressaltat durant la trobada que "tenim clar contra qui combatem". "Estan destruint monuments de la Segona Guerra Mundial. És evident. Ens dona motius per dir que són persones amb ideologia neonazi. Com es poden definir, si no?", s'ha preguntat.

El cap de l'Estat Major rus, el general Valeri Gueràssimov, va anunciar el 26 d'abril que l'"operació d'alliberament" de Kursk havia conclòs amb l'ocupació de la localitat de Gornal, després que Putin ressaltés que això "genera les condicions per a nous èxits en altres zones importants del front".

Les forces ucraïneses es van endinsar a Kursk l'agost del 2024 i van arribar a controlar 1.200 quilòmetres quadrats de territori rus i més d'un centenar de localitats, si bé les forces russes, amb el suport de Pyongyang, van aconseguir expulsar els militars d'Ucraïna.