Putin i Trump estudien "elevar" la representació de Moscou i Kíev en les negociacions

Rússia no esmenta al seu president, que sempre ha defensat que només es reuniria amb Zelenski per segellar un acord de pau definitiu
MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladimir Putin, ha abordat la possibilitat d'elevar el nivell de representació de Moscou i Kíev davant d'una futura reunió entre els dos països veïns, en una conversa telefònica que ha mantingut amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, qui ha assegurat que hi haurà una trobada trilateral on també participarà el mandatari ucraïnès, Volodimir Zelenski.
"Es va debatre la idea que seria necessari estudiar la possibilitat d'elevar el nivell dels representants de les parts ucraïnesa i russa, és a dir, d'aquells que participen en les negociacions directes esmentades", ha indicat l'assessor del Kremlin Yuri Ushakov a l'agència de notícies russa TASS sobre una trucada que ha durat uns 40 minuts.
Putin, que ha agraït "efusivament" al seu homòleg nord-americà la seva "hospitalitat, bona organització (i) els avanços assolits" de la cimera celebrada divendres passat a Alaska, ha acordat amb Trump mantenir un "estret contacte" sobre la situació a Ucraïna, segons ha afegit Ushakov.
Per la seva banda, el mandatari nord-americà ha afirmat aquest dilluns a través del seu compte de Truth Social que durant la trucada amb Putin va iniciar els preparatius per a una reunió, en un lloc per determinar, entre els líders rus i ucraïnès, després de la qual "se celebrarà una trobada trilateral".
Mentrestant, Zelenski ha assegurat durant una roda de premsa després del seu pas d'aquest dilluns per la Casa Blanca que Moscou ha proposat una reunió bilateral amb Kíev, a la qual seguiria la reunió a tres bandes plantejada per Trump.
"Crec incondicionalment que hauríem de reunir-nos i reflexionar sobre el desenvolupament futur d'aquest camí cap a la fi de la guerra", ha assenyalat en declaracions recollides per la cadena de televisió nord-americana CNN, afirmant que està "llest" qualsevol format de cita amb Putin.