Putin i Trump acorden celebrar una reunió d'alt nivell "en els propers dies" sobre Ucraïna

MADRID, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, han acordat celebrar una reunió d'alt nivell "en els propers dies" a mesura que s'apropa el termini límit que la Casa Blanca va donar a Moscou per aconseguir un alto el foc a Ucraïna.
"A suggeriment de la part nord-americana, s'ha acordat en principi celebrar en els propers dies una reunió bilateral al més alt nivell", ha explicat en declaracions a la premsa l'assessor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov.
En aquest sentit, ha afirmat que "els preparatius" per dur a terme la reunió estan "en marxa". "El lloc de la reunió també està, en principi, acordat, però ho informarem més endavant", ha agregat, segons ha recollit l'agència de notícies TASS.
L'anunci es produeix després que el president rus es reunís aquest dimecres amb l'enviat especial nord-americà Steve Witkoff, una trobada en la qual van parlar sobre "la crisi ucraïnesa" i que el Kremlin va descriure com a "útil i constructiva".
En els últims dies, l'inquilí de la Casa Blanca ha volgut pressionar al Kremlin amb un termini que suposadament acaba aquest divendres i que estableix que Rússia ha d'aconseguir un acord de pau en el marc de la invasió d'Ucraïna.