Putin trasllada "de manera molt clara" la posició de Moscou sobre els Tomahawk

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha traslladat "de manera molt clara" al seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump, la posició de Moscou sobre una possible venda a Kíiv de míssils Tomahawk durant la conversa telefònica que han mantingut aquest dijous, després dels reiterats advertiments de les autoritats russes sobre aquesta opció.
"La posició de la part russa ha estat traslladada de manera molt clara per part de Putin", ha dit el portaveu de la presidència russa, Dmitri Peskov, qui ha deixat en mans de Washington la resposta de si la conversa ha reduït la possibilitat que aquesta transacció es dugui a terme.
"Aquesta pregunta caldria fer-la probablement als nostres homòlegs nord-americans", ha sostingut en una conferència de premsa preguntat sobre el resultat de la conversa, en la qual també haurien pactat mantenir una cimera pròximament a Hongria, segons ha informat l'agència TASS.
Trump ha expressat reticències a vendre a Ucraïna míssils Tomahawk per poder atacar Rússia, tal com reclama el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i ha revelat que Putin li ha comunicat que "no li agrada la idea" que Washington faci aquests moviments, considerats una línia vermella per a Moscou en diverses ocasions.