Putin trasllada a Maduro el seu "suport" davant les "creixents pressions externes"

MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha traslladat aquest dijous al seu homòleg de Veneçuela, Nicolás Maduro, el seu "suport" davant les "creixents pressions externes" contra el país sud-americà, en una conversa telefònica que té lloc enmig de les exigències dels Estats Units perquè el mandatari veneçolà abandoni el càrrec i les creixents operacions militars a la regió.
"Putin ha expressat la seva solidaritat amb el poble veneçolà i ha reafirmat el seu suport a les polítiques del govern de Maduro destinades a protegir els interessos i la sobirania nacionals davant la creixent pressió externa", ha indicat el Kremlin en un breu comunicat publicat després de la conversa.
Així, ha destacat que "els caps d'estat han intercanviat opinions sobre el desenvolupament de les amistoses relacions russoveneçolanes, en línia amb l'acord d'associació estratègica i cooperació, que va entrar en vigor el novembre del 2025".
"Les dues parts han confirmat el seu compromís mutu amb l'aplicació consistent dels projectes conjunts en l'àmbit comercial, econòmic, energètic, financer, cultural, humanitari i en altres àrees", ha resolt, sense que les autoritats veneçolanes s'hagin pronunciat ara com ara sobre la conversa.