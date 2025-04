Putin es reuneix al Kremlin amb l'enviat especial de Trump, Steve Witkoff

MADRID 25 abr. (EUROPA PRESS) -

L'enviat especial de Donald Trump al Pròxim Orient i Rússia, Steve Witkoff, s'ha reunit aquest divendres al Kremlin amb el president rus, Vladímir Putin, dues setmanes després de la seva última trobada i enmig de la frustració a Washington per la manca de progressos en les negociacions de pau amb Ucraïna.

"Celebro veure't", ha dit Witkoff quan ha encaixat la mà al president Putin, segons les imatges difoses per la televisió estatal russa. És la quarta trobada que mantenen tots dos des del canvi de rumb dels Estats Units en aquesta guerra amb el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca.

Tot i que Washington i Moscou van valorar positivament les reunions, no s'ha avançat gaire en el procés de pau davant el notori descontentament d'un Trump que ha culpat les dues parts de no esforçar-se prou, si bé ha adoptat un to més bel·ligerant amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.

Hores abans, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha valorat com "extremadament útils" aquestes reunions amb Witkoff. Són un "canal molt bo i fiable" per tractar afers amb un "fons molt complex", ha explicat.