Putin repta Zelenski a viatjar a Moscou per reunir-se

MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha proposat aquest dimecres al seu homòleg d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, celebrar a Moscou la reunió bilateral que reclama, malgrat que ha evitat qualsevol mínima concessió pel que fa a la invasió iniciada el febrer del 2022.
"Si Zelenski està preparat, que vingui a Moscou", ha afirmat Putin, durant una roda de premsa en la qual ha reconegut que el president dels Estats Units, Donald Trump, li va demanar expressament que accedís a aquesta trobada bilateral.
Putin ha comparegut davant dels mitjans des de la Xina, des d'on ha insistit que les garanties de seguretat que reclama Ucraïna tenen, a ulls de Rússia, algunes línies vermelles. "La seguretat d'un país no pot garantir-se a costa d'un altre", ha al·legat el mandatari, crític per exemple amb la potencial incorporació d'Ucraïna a l'OTAN.