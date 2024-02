Putin reforça el flanc occidental i preveu "conseqüències tràgiques" si l'OTAN envia tropes a Ucraïna

MADRID, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dijous el desplegament de tropes al flanc occidental arran de l'expansió de l'OTAN a l'est i la "implicació de Suècia i Finlàndia en l'Aliança" i ha amenaçat amb "conseqüències tràgiques" en cas que l'Aliança enviï efectius a Ucraïna, tal com ha suggerit el president francès, Emmanuel Macron, aquesta setmana.

Durant un discurs davant l'Assemblea Federal russa, Putin ha assenyalat que es tornaran a establir els districtes militars de les províncies de Moscou i Leningrad, una mesura "necessària" en vista dels darrers avenços en la invasió.

"Han estat parlant de la possibilitat d'enviar contingents militars de l'OTAN a Ucraïna. Recordem la sort dels que han enviat contingents contra el nostre país. Ara les conseqüències per als possibles intervencionistes seran molt més tràgiques", ha afirmat el mandatari.

En aquest sentit, ha aclarit que "També tenim armes que poden abatre objectius al seu territori", ha puntualitzat abans d'afirmar que Occident està "espantant el món sencer i amenaça amb provocar un conflicte nuclear que porti, per tant, a la destrucció de la civilització".

"És que no ho enteneu? Són persones que no han passat per proves difícils. Ja han oblidat què és la guerra", ha reblat Putin, que ha subratllat que els militars russos continuen avançant amb "confiança" sobre el terreny i escometen ofensives en "diverses direccions".

"Les capacitats de combat de les forces armades han augmentat. Les nostres unitats mantenen fermament la iniciativa, avancen amb confiança en diverses direccions i alliberen cada vegada més territoris", ha dit abans d'afegir que farà tot el possible per posar fi a la guerra al Donbàs.