Putin proposa quedar-se amb l'est d'Ucraïna a canvi de congelar l'ofensiva com a condició de pau

El president rus segueix ferm en la resta de les seves reclamacions "fonamentals" per negociar un cessament d'hostilitats
MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha proposat quedar-se amb la regió sencera del Donbàs, que representa la pràctica totalitat de l'est d'Ucraïna, a canvi de paralitzar la seva ofensiva en el sud del front de combat i de posar fi a nous atacs en la resta del país com una de les condicions per acceptar un possible acord de pau amb el Govern ucraïnès.
Segons han confirmat fonts properes a la cimera que Putin va mantenir aquest passat divendres a Alaska amb el president dels Estats Units, Donald Trump, en el moment que les forces ucraïneses es retiressin de la regió -- que comprèn les províncies de Donetsk i Luhansk, parcialment incorporades a Moscou -- el president rus ordenaria la detenció immediata de l'ofensiva en els fronts de Zaporíjia i de Kherson, al sud del país, informen el 'Financial Times', la cadena nord-americana NBC i l'agència Bloomberg.
Aquestes mateixes fonts indiquen que Putin hauria promès detenir qualsevol altre tipus d'atac contra Ucraïna, com els bombardejos amb drones i míssils creuer que efectua habitualment contra el centre i l'oest del país.
Putin va traslladar ahir aquest missatge a Trump, qui va dedicar les hores següents a comunicar l'oferta als líders europeus, en el que el president rus, de nou segons aquestes fonts, entén com una "concessió territorial". No obstant això, el mandatari també va avisar al seu interlocutor nord-americà que no ha abandonat la resta de les anomenades condicions "fonamentals" per posar fi definitivament al conflicte.
Moscou, cal recordar, exigeix que Ucraïna assumeixi un estatus permanent com a potència no nuclear, allunyada de l'OTAN, amb plenes garanties per a la comunitat russoparlant i, per sobre de tot, el reconeixement del que Moscou crida com "la nova realitat territorial" representada als territoris ucraïnesos que s'ha incorporat, bona part d'ells en el Donbàs, així com Crimea.
Cal recordar que les forces russes controlen aproximadament el 70 per cent de Donetsk, però la cadena de ciutats en l'oest de la regió roman sota control ucraïnès i és un cinturó defensiu crucial, el lliurament del qual deixaria al país en una situació extremadament vulnerable en el cas d'una nova ofensiva. En el que correspon a Lugansk, les forces russes controlen la pràctica totalitat de la regió, excepte una petita porció en el seu extrem oest.
Les "garanties de seguretat" van ser un altre tema destacat a la cimera d'Alaska. En aquest sentit, Trump ha comunicat als líders europeus que Putin està, en principi, disposat a acceptar algun tipus de solució internacional per protegir a Ucraïna contra una nova ofensiva russa, sempre que no involucri la presència de l'OTAN.
Aquest escenari coincideix amb una estimació realitzada aquest passat divendres per Trump, abans de la cimera d'Alaska. En comentaris davant dels mitjans nord-americans durant el vol a Anchorage, el president nord-americà va contemplar la possibilitat del desplegament d'una força multinacional "amb Europa i altres països" però mai "sota la forma de l'OTAN", una opció que el president nord-americà ja va descartar de manera sumària. "Hi ha coses que mai van a passar, però pel que a Europa es refereix, cap aquesta possibilitat", ha conclòs.
Trump traslladarà tot aquest contingut al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en la seva crucial reunió del dilluns a la Casa Blanca, una trobada pel qual Trump ha estès una invitació, segons fonts properes al 'New York Times', a diversos "líders europeus", començant pels caps d'Estat i de Govern de l'anomenada "coalició de disposats" a participar en una missió de pau per a Ucraïna, principalment el canceller alemany, Friedrich Merz, el president de França, Emmanuel Macron, i el primer ministre britànic, Keir Starmer.
Zelenski, que no s'ha pronunciat formalment sobre aquesta informació, com tampoc ho ha fet la Casa Blanca, el Kremlin ni la diplomàcia europea, sempre s'ha declarat fermament en contra de cedir territoris a Rússia com a part d'un possible acord de pau.