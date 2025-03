Putin proposa introduir un govern "temporal" a Ucraïna per celebrar eleccions i negociar la pau

MADRID, 28 març (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha proposat aquest dijous per la nit introduir un govern "temporal" a Ucraïna sota els auspicis de l'ONU i els Estats Units, entre altres, amb la finalitat de celebrar eleccions i, després d'això, iniciar negociacions per aconseguir un acord de pau.

"Seria possible debatre la possibilitat d'introduir una gestió temporal a Ucraïna sota els auspicis de l'ONU amb els Estats Units, països europeus, els nostres socis i amics, amb la finalitat de celebrar eleccions democràtiques, instaurar un govern viable que gaudeixi de confiança popular i, posteriorment, iniciar negociacions per a un tractat de pau", ha declarat.

Segons Putin, amb aquest gabinet serà possible signar "documents legítims que seran reconeguts a tot el món i seran fiables". "Però això és només una de les opcions. No dic que no hi hagi unes altres. (...) Però aquesta és una de les opcions i és una pràctica que existeix a les Nacions Unides", ha dit, posant com a exemple Timor Oriental, Papua Nova Guinea o diverses zones de l'antiga Iugoslàvia.