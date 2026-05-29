Putin posa en dubte que el dron estavellat a Romania sigui rus i s'ofereix per a una "investigació objectiva"

MADRID 29 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha expressat dubtes que el dron que s'ha estavellat aquesta nit a Romania sigui rus i s'ha ofert a ordenar una "investigació objectiva" del primer incident d'aquesta mena amb ferits en sòl d'un estat membre de la Unió Europea i de l'OTAN.
"Rússia està disposada a dur a terme una investigació objectiva si se li entreguen les restes del dron que s'ha estavellat a Romania", ha manifestat Putin en la seva primera reacció a l'incident, durant una conferència de premsa recollida per l'agència de notícies russa TASS.
El president rus ha considerat imprescindible que aquesta investigació tingui lloc perquè "ningú no pot afirmar amb certesa quin és l'origen del dron fins que se n'examinin les restes" i ha recordat que no seria la primera vegada que un dron ucraïnès s'estavella en un país veí.
"Els drons ucraïnesos han sobrevolat diversos països, i la primera reacció sempre ha estat que els russos estan atacant", ha afegit en aquest sentit el president rus sobre l'explosió a la ciutat de Galati, que ha disparat el nivell d'alerta entre els socis de l'Aliança Atlàntica.