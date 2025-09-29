Putin ordena reclutar 135.000 persones perquè facin el servei militar

MADRID 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha promulgat aquest dilluns un decret en el qual ordena el reclutament de 135.000 persones perquè facin el servei militar aquesta tardor, si bé les autoritats russes han matisat que no participaran en el desplegament en sòl ucraïnès.
La mesura, que replica les adoptades de manera recurrent dues vegades a l'any, afecta persones d'entre 18 i 35 anys que no siguin reservistes. En aquesta ocasió, correspon al període entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre, segons la nota oficial.
Un dels responsables de l'oficina de mobilització de l'Estat Major, Vladímir Tsimliansk, ja havia anunciat la setmana passada el reclutament massiu, després d'incidir que no té cap relació amb l'"operació militar especial".
En aquest sentit, va subratllar que els reclutes, que pròximament començaran a rebre la citació electrònica i postal, només es desplegaran a Rússia, informa l'agència de notícies Interfax.
Putin també ha descartat una campanya de mobilització a gran escala com la del 2022 per respondre a les necessitats militars de la invasió d'Ucraïna, malgrat que les xifres de les autoritats ucraïneses ja parlen de més d'un milió de baixes russes entre morts i ferits.