Putin nega que Rússia hagi passat a una economia de guerra "malgrat les dificultats"

MADRID, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha assegurat aquest dijous que el país no ha passat a una economia de guerra "malgrat les dificultats" a les quals s'enfronta, més de dos anys després de la campanya militar a Ucraïna.

"Malgrat totes les dificultats actuals, no posarem l'economia en condicions de guerra", ha afirmat Putin, que considera que ara per ara el sistema econòmic del país es troba en una situació "força equilibrada".

No obstant això, el mandatari rus ha reconegut que Moscou ha "concentrat esforços i recursos", tant financers com administratius, en el desenvolupament de la indústria armamentística, segons recull l'agència TASS.

Aquestes paraules de Putin responen a les repetides afirmacions no només d'Ucraïna, sinó també d'alguns dels seus principals socis com el Regne Unit, que asseguren que Rússia ha passat a una economia de guerra per poder fer front als costos de la invasió.