Putin nega qualsevol implicació en el sabotatge del Balticconector: "No sabia que aquesta canonada existia"

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha negat una possible implicació del seu govern en el presumpte sabotatge del gasoducte Balticconector, que enllaça Finlàndia amb Estònia, i ha ironitzat: "Ni tan sols sabia que aquesta canonada existia".

Les autoritats finlandeses han advertit aquesta setmana d'una fuita al gasoducte que semblava deure's a una acció externa, fet que va derivar en l'avís a diversos països davant la possibilitat que es tractés d'un altre incident similar al dels Nord Stream, atacats el setembre del 2022.

Per Putin, les sospites sobre Moscou són una "ximpleria" i ha afirmat que el Balticconnector no té tanta protecció com els Nord Stream i que la fuita no té per què deure's a una acció intencionada, sinó a una avaria tècnica o a un terratrèmol, segons les agències oficials.

Així mateix, ha lamentat que no es permeti a les autoritats russes dur a terme una investigació, queixa que també va expressar en el seu moment després del sabotatge als Nord Stream.