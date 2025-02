Putin es mostra disposat a negociar amb Zelenski malgrat qüestionar la seva "legitimitat"

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, està disposat a asseure's a negociar amb el seu homòleg d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, malgrat que posa en qüestió la seva "legitimitat" en haver expirat el mandat pel qual va ser elegit en un inici, ha indicat aquest dimarts el Kremlin.

Moscou sempre ha posat en dubte el dret de Zelenski a continuar en el poder, un argument amb el qual ha restat credibilitat a la hipòtesi d'un cara a cara amb Putin. No obstant això, segons un portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, "si cal" es donarà aquesta negociació.

Ara com ara no hi ha cap acostament tangible entre Kíiv i Moscou, malgrat que l'administració de Donald Trump ha establert ponts amb les autoritats russes i dimecres s'ha organitzat una trobada simbòlica entre els ministres d'Exteriors a l'Aràbia Saudita.

Sobre la possibilitat d'una trobada entre Putin i Trump, Peskov ha insistit que no hi ha cap calendari damunt la taula i ha cridat a esperar fins a saber quins són els "resultats" de les negociacions de Riad, informa l'agència de notícies Interfax.

Els presidents rus i nord-americà van mantenir la setmana passada una conversa telefònica que ha derivat en una acceleració dels contactes i moviments a Europa, que aspira a tenir veu en aquest procés.