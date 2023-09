Putin insinua que Rússia podria ajudar Corea del Nord a desenvolupar el seu programa de satèl·lits

Kim recalca que Pyongyang defensa "totes les decisions" de Moscou i demana "lluitar contra l'imperialisme"

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha insinuat que Moscou podria ajudar Corea del Nord en el seu programa de desenvolupament de satèl·lits, després de dos llançaments fallits aquest any, durant una trobada amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, al cosmòdrom de Vostotxni.

"Per això hem vingut aquí. El líder de Corea del Nord té un gran interès en la tecnologia de coets, volen aconseguir un desenvolupament per arribar a l'espai", ha explicat Putin, preguntat sobre si Rússia ajudarà Pyongyang en aquesta tasca.

"Aquesta vegada hem acordat reunir-nos al cosmòdrom de Vostotxni. Estem orgullosos de com es desenvolupa aquesta indústria aquí", ha destacat Putin, que ha afegit que parlaran de tots els assumptes "a poc a poc" perquè "hi ha temps", ha argumentat, preguntat sobre si abordaran la cooperació a nivell militar i tècnic entre tots dos països.

El mandatari s'ha mostrat molt complagut de rebre Kim a Rússia i ha avançat que durant la trobada "caldrà parlar d'assumptes sobre cooperació econòmica, afers de naturalesa humanitària i la situació a la regió", segons ha informat l'agència de notícies TASS.

Per la seva banda, Kim ha escrit un missatge al llibre d'honor del cosmòdrom en el qual ha ressaltat que "la glòria de Rússia com a país amb els primers exploradors a l'espai no s'esborrarà mai", després de declarar que Pyongyang defensa "totes les decisions" de Putin.

"Ara Rússia s'ha alçat per defensar la seva sobirania i la seva seguretat. Volem desenvolupar les nostres relacions. Sempre hem defensat i defensem totes les decisions de Putin i del Govern rus", ha indicat, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.

"Espero que sempre estiguem junts en la lluita contra l'imperialisme i en la construcció d'un estat sobirà", ha manifestat, alhora que ha posat l'accent en que l'amistat entre tots dos països té "arrels profundes".

En aquest sentit, ha explicat que per a Corea del Nord "la prioritat principal són les relacions amb Rússia", abans de recordar que la Unió Soviètica va tenir un gran paper en la formació i la construcció de la independència de Corea del Nord.