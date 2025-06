Putin diu que està "disposat" a reunir-se amb Zelenski però torna a qüestionar la seva legitimitat

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha afirmat que està "disposat" a reunir-se amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, si bé ha condicionat aquesta trobada a l'etapa final d'unes negociacions que acabin amb el conflicte iniciat després de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, i ha tornat a qüestionar la legitimitat de les actuals autoritats del país veí.

"He dit que estic disposat a reunir-me amb tothom, inclòs Zelenski. Aquesta no és la qüestió. Si l'Estat ucraïnès confia en algú per negociar, per l'amor de Déu, que sigui amb Zelenski. Aquesta no és la qüestió. La qüestió és qui signarà els documents. Mira, jo no m'he inventat res. En termes de propaganda, pots dir el que vulguis sobre la legitimitat de les autoritats actuals. Però per a nosaltres, a l'hora de resoldre qüestions serioses, l'important no és el component propagandístic, sinó el jurídic", ha defensat en declaracions davant de l'agència de notícies russa TASS.

Putin ha reiterat que des de Moscou estan "disposats a continuar" les converses amb Kíiv, assegurant que "no ens importa qui dirigeixi les negociacions, encara que sigui l'actual cap del règim". "Fins i tot estic disposat a reunir-m'hi (amb Zelenski). Però si això va a ser una etapa final, perquè no ens asseguem a dividir alguna cosa interminablement, cal posar un punt final", ha agregat.