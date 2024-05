Putin destitueix Xoigú i nomena Beloússov nou ministre de Defensa de Rússia

MADRID, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president rus, Vladímir Putin, ha destituït el ministre de Defensa, Serguei Xoigú, i ha proposat en el seu lloc Andrei Beloússov, segons ha informat a Telegram el Senat rus i recullen els principals mitjans estatals del país. Beloússov és un civil amb un marcat perfil econòmic.

Beloússov fins ara era vice-primer ministre del Govern rus i ha ocupat diversos càrrecs com el de ministre de Desenvolupament Econòmic (2012-13) o el d'assessor presidencial per a Afers Econòmics.

Com a vice-primer ministre era des del 2020 el principal responsable del desenvolupament socieconòmic i l'aplicació d'una política financera, creditícia i monetària unificada, a més de la regulació dels mercats financers, d'assegurances i auditories, destaca la televisió pública RBC.

També era el responsable dels projectes d'infraestructures, del sector del transport i del desplegament de projectes nacionals i les inversions estrangeres.

Xoigú, per la seva banda, serà nomenat secretari del Consell d'Estat --Senat-- per decret signat per Putin, segons ha explicat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. L'actual secretari del Consell d'Estat, Nikolai "Pàtruixev ha estat rellevat del seu càrrec com a secretari per exercir una altra funció". "Us n'informarem en els pròxims dies", ha apuntat.