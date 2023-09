Putin demana a un alt càrrec del Grup Wagner formar "unitats de voluntaris" per a missions de combat

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha reclamat a un alt càrrec del Grup Wagner que formi "unitats de voluntaris" per desenvolupar "missions de combat" en la invasió d'Ucraïna, desencadenada el febrer del 2022.

La petició es va traslladar dijous al coronel retirat Andrei Tróixev, proposat al juliol per ser el nou líder del Grup Wagner en substitució de Ievgueni Prigojin, qui a finals de juny va comandar un intent de rebel·lió i posteriorment va morir en un sinistre aeri.

"En l'última reunió, vam parlar que participés en la formació d'unitats de voluntaris que puguin desenvolupar diverses missions de combat principalment a la zona de l'operació militar especial", ha dit Putin, segons ha informat aquest divendres l'agència russa de notícies Interfax.

"Vostè va combatre en una d'aquestes unitats més d'un any. Sap com és, com es fa. Coneix els assumptes que s'han de resoldre per endavant perquè els combats funcionin", va afegir en la reunió, en la qual també va ser present el viceministre de Defensa rus Iunús-bek Ievkúrov.

Així mateix, es van proposar programes de suport als voluntaris que participin en la invasió. "Les garanties socials han de ser les mateixes per a tothom. Per al país i la pàtria no hi ha diferència sobre l'estatus d'una persona que va a combatre i a defensar la pàtria", ha sostingut.