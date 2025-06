Putin defensa el dret de l'Iran a un programa nuclear "pacífic" i reitera el seu suport per desenvolupar-lo

El president rus apunta que ha informat diverses vegades Israel que l'Iran no busca cap arma nuclear

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha manifestat el seu suport complet a les autoritats iranianes en la seva iniciativa per desenvolupar un programa nuclear sempre que tingui caràcter "pacífic", i ha ofert un cop més el suport del seu país en aquest acompliment.

"L'Iran té dret a desenvolupar programes per a l'ús de tecnologies nuclears amb finalitats pacífiques", ha manifestat Putin en una entrevista a 'Sky News Aràbia'. "I, com en anys anteriors, Rússia està disposada a aportar l'assistència i el suport necessaris per a això", ha afegit el mandatari.

Putin, després de recordar que el seu país s'oposa a la proliferació d'armes de destrucció massiva i després de manifestar-se contrari a la idea que l'Iran acabi creant una arma nuclear, ha assenyalat les conclusions de l'últim informe sobre l'Iran publicat per l'agència nuclear de l'ONU, un document que no aporta cap prova que l'Iran faci servir el seu programa amb aquesta finalitat.

El seu propi país, ha afegit Putin, ha informat Israel "diverses vegades" que no hi ha cap prova que l'Iran estigui desenvolupant una arma de destrucció massiva ni intenti obtenir-ne cap per altres mitjans.

Sobre el conflicte que va esclatar fa una setmana, Putin ha recomanat tant a Israel com a la república islàmica que participin en un procés de negociació per resoldre una crisi que ja ha adquirit un abast regional.

"Hi ha detalls referents a això que opino que es poden i s'han de negociar", ha assegurat el president rus.

Finalment, Putin ha volgut recordar que l'estament clerical que dirigeix l'Iran i que encapçala l'aiatol·là Khamenei ha prohibit terminantment i per edicte religiós la fabricació de bombes nuclears.

"Els recordo que l'Iran ha adoptat una fàtua que li prohibeix posseir armes nuclears. I això és de summa importància", ha manifestat el mandatari.