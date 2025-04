Putin declara una breu treva unilateral a Ucraïna per la Pasqua per calibrar la "sinceritat" de Kíiv

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dissabte una breu treva per a Ucraïna amb motiu de les commemoracions de la Pasqua per calibrar la "sinceritat" del Govern de Kíiv de cara a unes possibles negociacions de pau.

El president, guiat per "consideracions humanitàries" ha anunciat el que va descriure com "el cessament de totes les activitats militars" per la part russa des d'aquest dissabte a les 18.00 (hora de Moscou, les 17.00 a l'Espanya peninsular i les Balears) fins al dilluns 21 d'abril a mitjanit, hora local (les 23.00 de diumenge a l'Espanya peninsular i les Balears).

La reacció a la treva de Pasqua demostrarà la sinceritat de Kíiv sobre el seu desig de participar en les negociacions de pau, segons ha fet saber Putin en el comunicat publicat pel Kremlin en el seu compte de Telegram, acompanyat d'una declaració verbal del mandatari recollit per l'agència TASS.

"Esperem que la part ucraïnesa segueixi el nostre exemple. Al mateix temps, les nostres tropes han d'estar preparades per repel·lir possibles violacions de la treva i provocacions de l'enemic, així com qualsevol acció agressiva seva", ha afegit Putin.