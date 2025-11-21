Putin creu que la proposta de Trump podria establir les "bases per a un acord de pau definitiu"

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha afirmat aquest divendres que ja ha rebut a través dels canals de comunicació habituals la proposta de l'Administració de Donald Trump per a la invasió russa d'Ucraïna i ha dit que creu que podria establir les "bases per a un acord de pau definitiu" entre les parts.
"Crec que pot servir de base per a un acord de pau definitiu. Però aquest text no s'ha discutit amb nosaltres de manera significativa. I m'imagino que és perquè el Govern nord-americà no ha aconseguit obtenir el consentiment de la part ucraïnesa", ha dit durant una trobada amb el Consell de Seguretat del seu país.
Segons Putin, "Ucraïna s'oposa" al text perquè, juntament amb els seus socis europeus, "segueix sota la il·lusió d'infligir una derrota estratègica a Rússia en el camp de batalla", considerant que aquesta postura es deu a "la falta d'informació objectiva sobre la situació real en el camp de batalla" i ha agregat que si Kíev es nega a negociar Moscou continuarà conquistant territori ucraïnès.
"Però nosaltres, com ja he dit en moltes ocasions, també estem disposats a negociar pacíficament i a resoldre els problemes per la via pacífica. Tanmateix, això requereix, per descomptat, d'una anàlisi exhaustiva de tots els detalls del pla proposat. Estem preparats per a això", ha afegit.
Així mateix, ha assegurat que aquest pla "es va discutir abans del cim" bilateral amb Trump en Anchorage (Alaska) moment en el qual la part nord-americana li va demanar que fes "certes concessions" i que mostressin "flexibilitat".
"El punt principal de la reunió d'Alaska va ser que durant les converses confirmem que, malgrat certes dificultats i complexitats, coincidim amb aquestes propostes i estem disposats a demostrar la flexibilitat que ofereixen", ha assegurat.
No obstant això, ha reconegut que després de la trobada "es va produir una certa pausa" de la diplomàcia per part de Washington: "Sabem que això es deu al rebuig de facto d'Ucraïna al pla de pau proposat (per l'inquilí de la Casa Blanca). Crec que precisament per això es va publicar la nova versió, un pla actualitzat de 28 punts", ha assenyalat.
El pla, difós per diversos mitjans nord-americans, conté epígrafs especialment sensibles, com els que parlen de cedir a Rússia gran part de la regió oriental del Donbàs, àmpliament ocupada ja per les tropes russes, i reduir substancialment les capacitats i la grandària de les Forces Armades ucraïneses.
Després d'això, Trump ha donat un termini de menys d'una setmana al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per acceptar el document. Aquest últim, per la seva banda, havia afirmat que el seu país "s'enfronta a una decisió molt difícil", en haver de decantar-se per "perdre la seva dignitat o a un soci clau".