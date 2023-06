Putin confirma el desplegament d'armes nuclears a Bielorússia

El president rus es nega a reduir l'arsenal nuclear del país: "Que es fotin"

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El president rus, Vladímir Putin, ha confirmat aquest divendres el desplegament d'una primera bateria d'armes nuclears tàctiques a Bielorússia, si bé ha destacat que "no veu la necessitat de fer-les servir", almenys a hores d'ara.

Durant la seva intervenció amb motiu del Fòrum Econòmic que se celebra a Sant Petersburg, Putin ha sostingut que no desitja recórrer a aquest tipus d'armament, que ha qualificat de "negatiu", i ha aclarit que aquestes armes només es faran servir en cas d'"amenaça a la integritat, la independència, la sobirania i l'existència de l'Estat rus".

"Les armes nuclears han estat creades per garantir la nostra seguretat en el més gran dels sentits, però parlar d'això ja rebaixa la possibilitat que no siguin utilitzades", ha aclarit, segons informacions recollides per l'agència de notícies Interfax.

Així, ha incidit que Rússia "no reduirà el seu arsenal d'armes nuclears" i ha destacat que Moscou "compta amb més armes que els països de l'OTAN". "Ho saben i sempre miren de persuadir-nos per negociar i aconseguir una reducció. "Que es fotin, com diu la nostra gent", ha sostingut.

Putin ha afirmat que les tropes russes "són capaces d'atacar Kíiv en qualsevol moment", però ha destacat que "no ho fan per diversos motius". A més a més, ha predit que els caces F-16 enviats al país "acabaran cremant com els tancs Leopard".

"Als avions de guerra F-16 que els Estats Units (EUA) i l'OTAN prometen a Ucraïna els espera el mateix destí que als tancs Leopard", ha dit durant el seu discurs, en el qual ha puntualitzat que els caces que hi ha als països fronterers també "corren perill".

El president rus ha alertat que "una implicació més gran de l'OTAN en aquest conflicte armat és un risc greu".