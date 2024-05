Putin comença el seu cinquè mandat reivindicant la "seguretat" i de Rússia

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha començat formalment aquest dimarts el que ja és el seu cinquè mandat, en el qual ha promès treballar en nom de la "seguretat" i la "unitat" del país, satisfet per la "força colossal" que, segons ha declarat, li ha concedit la majoria dels ciutadans en unes eleccions qüestionades no obstant això des de l'òrbita occidental.

Putin, de 71 anys, es va imposar en els comicis de mitjans de març, en un escenari marcat per l'absència d'opositors destacables. Gràcies a l'última reforma constitucional, podrà continuar governant fins l'any 2036: dos mandats més de sis anys cadascun que acaben d'arrencar.

Una solemne cerimònia al Kremlin ha marcat l'inici d'aquesta nova etapa i Putin ha aprofitat per repetir algunes de les seves grans línies discursives, sense entrar en assumptes concrets com pot ser l'ofensiva militar sobre Ucraïna iniciada ja fa més de dos anys.

El mandatari ha advertit que el món travessa "seriosos desafiaments", però ha incidit que Moscou continuarà anteposant els "interessos nacionals" per defensar "objectius històrics". "Estic segur que travessarem amb dignitat aquest difícil període històric", ha emfatitzat.

"Faré tot el necessari per justificar la vostra confiança", ha afegit Putin, que s'ha mostrat disposat a fer ús de "tots els poders" a la seva disposició en qualitat de cap d'estat. En aquest sentit, ha cridat a encarar el futur "amb confiança".

MISSATGE A OCCIDENT

Putin ha aprofitat el discurs per mostrar-se "obert" a mantenir "bones relacions" amb altres països, sempre que es tracti de governs que vegin Rússia "com un soci fiable i honest". Considera que hi ha una "majoria" de països dins d'aquest grup.

"No rebutgem el diàleg amb els estats occidentals", ha afegit Putin, a l'hora de plantejar unes relacions internacionals "sense arrogància" i en "igualtat de condicions". A parer seu, depèn d'aquests països triar entre "frenar el desenvolupament de Rússia, continuar amb la seva política d'agressió i de pressió" o, en canvi, "buscar un camí cap a la cooperació i la pau".