Putin avisa que Rússia no cedirà i optarà per "la versió de la pau" que més li interessi

MADRID 6 març (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha advertit aquest dijous que Moscou no renunciarà a les línies vermelles fixades durant els darrers tres anys per posar fi al conflicte a Ucraïna i optarà per "la versió de la pau" que més convingui als seus propis interessos.

"Hem de triar per nosaltres mateixos la versió de la pau que ens convingui", ha dit Putin, que durant una trobada amb els treballadors d'una fundació ha insistit en la necessitat que Rússia obtingui "tranquil·litat" en termes de seguretat.

Així mateix, ha descartat assumir concessions territorials, en aparent al·lusió a les zones ocupades d'Ucraïna que ara Rússia considera pròpies. "No necessitem res que pertanyi a altres, però no renunciarem al que és nostre", ha afegit el mandatari, segons les agències russes.

Moscou també ha deixat clar el seu rebuig a una potencial incorporació de Kíiv a l'OTAN, malgrat que la part ucraïnesa insisteix a buscar d'alguna manera garanties de seguretat que els protegeixi. El ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha assenyalat aquest dijous que consideraria la presència de tropes europees a Ucraïna com "una implicació de l'OTAN" al país veí.