Putin assegura que Rússia està disposada a elaborar amb Ucraïna un memoràndum sobre un acord de pau

MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El president rus, Vladímir Putin, ha assegurat aquest dilluns per la nit que Rússia està disposada a elaborar amb les autoritats ucraïneses un memoràndum que inclogui un acord de pau després d'haver mantingut una conversa telefònica de més de dues hores amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump.

Putin ha ressaltat que un alto el foc amb Kíiv és possible "si s'aconsegueixen els corresponents acords"; a més, ha indicat que l'inquilí de la Casa Blanca ha expressat la seva posició a favor d'un alto el foc, segons ha explicat en declaracions als mitjans recollides per l'agència de notícies TASS.

Tal com ha explicat Putin, el document que està disposat a elaborar amb la part ucraïnesa ha de definir una sèrie de posicions, inclosos els principis per a l'alto el foc i un possible calendari per dur a terme l'acord.