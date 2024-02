Putin assegura no tenir reclamacions territorials a Europa i que no li interessa enviar tropes a altres països

El mandatari rus creu que el "desig europeu" de veure Moscou derrotat és "una il·lusió"

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha assegurat aquest dijous que no té cap "reivindicació territorial" al continent europeu, malgrat haver-se annexionat les regions ucraïneses de Kherson, Zaporíjia, Donetsk, Lugansk i Crimea, i que no té la intenció d'enviar tropes a altres països, tot això en una entrevista de dues hores concedida al polèmic Tucker Carlson, expresentador de la cadena Fox News.

"Això (les reivindicacions territorials a Europa) està absolutament exclòs. No cal ser cap analista: és contrari al sentit comú veure's arrossegat a una guerra global. I una guerra global posarà la humanitat al caire de la destrucció. És evident", ha declarat Putin.

Així, ha emfatitzat que només enviaria tropes contra altres països si s'ataqués Rússia, i ha reiterat que Moscou "no té interès ni a Polònia, ni a Letònia, ni enlloc", i que només actua a partir d'amenaces, segons ha recollit l'agència de notícies russa Interfax.

"En parlen i intenten intimidar la seva població amb una amenaça russa imaginària. És un fet evident. I la gent intel·ligent (...) entén perfectament que es tracta d'una farsa. L'amenaça russa s'està inflant", ha afegit el mandatari rus.

Després de mesos de declaracions d'alts funcionaris russos sobre la possibilitat de fer servir armes nuclears en cas d'amenaça, ara Putin expressa que és una "història de terror per a la gent" per "extreure'ls fons addicionals per a l'enfrontament contra Rússia".

De fet, creu que els països occidentals han d'arribar a un acord amb el Kremlin per ser "més intel·ligents i racionals", i que ells no s'han negat mai a negociar, sinó que ha estat Occident qui ha rebutjat "públicament" parlar amb Rússia perquè no seran derrotats".

"Per alguna raó, tothom tenia la il·lusió que Rússia podria ser derrotada al camp de batalla bé sigui per arrogància o per un sentiment sincer, però no per una gran saviesa", ha remarcat el president rus.