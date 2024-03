Putin anuncia la detenció de tots els autors materials de l'atemptat de Moscou

Ordena mesures antiterroristes addicionals a tot el país i assenyala que els sospitosos tenien preparada una entrada a Ucraïna per fugir



MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha comparegut aquest dissabte per primer cop després de l'atemptat d'aquest divendres al pavelló d'esdeveniments Crocus City Hall de Moscou per confirmar que els quatre autors materials de la massacre que ha deixat almenys 115 morts i més de 100 ferits han estat detinguts.

Putin, en un vídeo publicat al web del Kremlin, ha denunciat aquest "acte terrorista, sagnant i bàrbar" i ha aplaudit la tasca tant de les forces de seguretat com dels serveis de rescat i la població civil que ha auxiliat els supervivents.

El president de Rússia ha anunciat que aquest diumenge, 24 de març, serà dia de dol nacional al mateix temps que ha declarat "mesures addicionals antiterroristes i antisabotage" per "impedir que els que estan darrere d'aquest bany de sang cometin un nou delicte".

Si bé l'organització jihadista Estat Islàmic s'ha atribuït l'atac, el president no ha esmentat el grup en el seu discurs.

S'ha limitat a indicar, tal com el va informar prèviament el Servei de Seguretat Federal, que els sospitosos de l'autoria material de la matança van ser detinguts quan anaven cap a la frontera ucraïnesa on, segons el mandatari, "els havien preparat una entrada al costat ucraïnès per creuar".