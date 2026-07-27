Putin afirma que Ucraïna "perdrà tard o d'hora" els seus territoris occidentals

Europa Press/Contacto/Peter Kovalev
MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Rússia, Vladímir Putin, ha afirmat que Ucraïna "perdrà tard o d'hora" els territoris occidentals atès que Moscou era "l'únic garant de la seva integritat", alhora que ha qualificat de "disbarat" la posició oficial de Kíiv respecte a Rússia.
"Estic convençut que, tard o d'hora, Ucraïna perdrà aquests territoris occidentals --els que pertanyen a Polònia, Hongria i Romania--. Tard o d'hora, no demà, però d'aquí a un any, dos, deu, quinze, tot s'anirà acomodant històricament. Només hi havia un garant de la integritat territorial d'Ucraïna: Rússia", ha declarat durant una reunió amb membres de l'Armada russa a la ciutat de Sant Petersburg.
En aquest sentit, ha carregat contra la decisió de les autoritats ucraïneses de declarar Rússia com a "enemic", fet que considera un "disbarat", segons informacions recollides per l'agència de notícies Interfax. A més, ha destacat que "l'ordre mundial modern es va formar a partir de la victòria en la Segona Guerra Mundial".
"La Carta de l'ONU és el fonament del dret internacional modern; s'hi van establir certes normes. Després, amb el col·lapse de l'URSS, un dels estats fundadors de l'ONU, un dels creadors d'aquest dret internacional, del sistema de relacions internacionals, va deixar d'existir. I els suposats vencedors de la guerra freda, no només els EUA, sinó tot Occident, van decidir de sobte que calia fer canvis", ha sostingut.
"Per què Rússia, que ja no era l'URSS i havia perdut el seu conegut potencial, havia de gaudir dels mateixos beneficis que el país vencedor de la Segona Guerra Mundial? I així van començar a governar", ha declarat Putin.
En aquest sentit, ha recordat els esdeveniments a Iugoslàvia: "la divisió del poble serbi en diferents unitats nacionals". Així, ha lamentat que aleshores "es van prendre decisions que no es van ajustar en absolut a aquesta Carta de l'ONU".
"Simplement van desencadenar la fúria. A més, ens van prometre que no ampliarien l'OTAN, però en canvi, una expansió va seguir l'altra. Els van importar un rave les nostres protestes, totes les promeses i els interessos de seguretat de Rússia. Van continuar pressionant, pressionant, i finalment van arribar a Ucraïna", ha resolt.