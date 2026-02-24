Putin adverteix de possibles sabotatges als gasoductes que connecten Rússia i Turquia

MADRID 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El president rus, Vladímir Putin, ha advertit aquest dimarts de possibles riscos en la seguretat dels gasoductes Turkish Stream i Blue Stream, que transporten gas des de Rússia fins a Turquia, en línia amb els sabotatges del Nord Stream el setembre del 2022.
Putin ha afirmat que disposen d'informació sobre la possibilitat de sabotejar aquestes instal·lacions al fons del mar Negre, uns atacs que tindrien l'objectiu de fer fracassar les negociacions de pau amb Ucraïna. "No saben què fer per fer descarrilar el procés", ha dit.
"Fan tot el possible per provocar-nos i destruir tot el que s'ha aconseguit en aquesta via de negociació", ha incidit el president rus durant un discurs aquest dimarts davant la junta directiva del Servei Federal de Seguretat (FSB), segons recull l'agència estatal TASS.
Putin ha advertit que els enemics de Rússia fan tot el possible per derrotar-los. "Ho desitgen amb totes les forces, no se'n poden estar", ha dit el mandatari, que ha advertit d'un augment dels atacs "terroristes".
La majoria, ha apuntat, són obra dels serveis ucraïnesos d'intel·ligència i d'agents estrangers. "Com no ha estat possible assestar una derrota estratègica a Rússia al camp de batalla, l'enemic aposta pel terrorisme individual i de masses", ha acusat.