Vladímir Putin accepta una invitació de Kim Jong-un per visitar Corea del Nord

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha acceptat una invitació del seu homòleg nord-coreà, Kim Jong-un, per visitar Corea del Nord, després de la seva trobada bilateral en territori rus.

Kim ha convidat Putin a visitar el seu país "en un moment convenient" i el mandatari rus ha acceptat "de bon grat la invitació", i ha expressat "novament la voluntat de mantenir la seva història i tradició d'amistat" mútua, diu un comunicat de l'agència de notícies KCNA.

Putin va insinuar al cosmòdrom de Vostotxni que Moscou podria ajudar Corea del Nord aamb el seu programa de desenvolupament de satèl·lits, després de dos llançaments fallits aquest any: "Per això hem vingut aquí. El líder de Corea del Nord té gran interès en la tecnologia de coets.

Per la seva banda, Kim va deixar un missatge al llibre d'honor del cosmòdrom en el qual ressaltava que "la glòria de Rússia com el país amb els primers exploradors a l'espai no s'esborrarà mai", després de declarar que Pyongyang defensa "totes les decisions" de Putin.

A més a més, va explicar que per a Corea del Nord "la prioritat principal són les relacions amb Rússia", abans de recordar que la Unió Soviètica va tenir un gran paper en la formació i la construcció de la independència de Corea del Nord.

Les autoritats russes i nord-coreanes van acordar durant la trobada organitzar més trobades en un futur, mentre que fonts de la cambra baixa van indicar a les agències de notícies russes que està previst que una delegació de la Duma visiti Corea del Nord a la tardor.