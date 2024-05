Puigdemont: "A l'economia catalana no l'espanta el procés, l'espanten els papers"

Proposa una reforma de l'administració que passi per simplificar-la, una finestreta única i la digitalització

ARGELERS (FRANÇA), 6 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha proposat aquest dilluns una reforma profunda de l'administració perquè "a l'economia catalana no l'espanta el procés, l'espanten els papers".

Així ho ha assegurat en una roda de premsa a Argelers (França) per presentar la seva proposta per simplificar l'administració catalana i el sistema burocràtic acompanyat del cap de llista per Girona, Salvador Vergés, i la candidata número 10 per Barcelona, Glòria Freixa.

Segons Puigdemont, aquesta reforma cal fer-la escoltant els qui pateixen les conseqüències de la burocratització i els qui tenen propostes sobre aquest assumpte , entre els quals ha citat Foment del Treball, Cecot, Femcat, Pimec i les cambres de comerç.

"Ens avisen que això no va bé", ha assegurat el candidat de Junts+, que ha demanat fer un 'reset' després d'exposar que s'ha de reduir de manera efectiva la burocràcia en l'àmbit social, empresarial i en l'àmbit ciutadà.

En la seva opinió, aquesta transformació ha de passar per la simplificació administrativa, la creació d'una finestreta única real, el silenci administratiu positiu, l'ampliació de les declaracions responsables i una digitalització "real i efectiva".

Sobre la simplificació administrativa, ha alertat que s'ha exclòs una part de la societat que no té accés a la tecnologia adequada o li suposa una "complicació", i ha exigit l'impuls del silenci administratiu positiu per reduir els temps d'espera.

"Cal posar fi a la incertesa de quan et donaran permís per fer una cosa a la qual tens dret i que està reglada", ha assenyalat, després de concretar que això està funcionant amb èxit en altres llocs.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

També ha plantejat unificar els tràmits en un sol portal d'atenció ciutadana "senzill i que ho posi fàcil", i que inclogui una atenció personalitzada per als sectors de població que no puguin o no sàpiguen com accedir a aquests serveis digitals.

"Hem de poder dir a la gent gran que estiguin tranquils, que cada vegada que fem un salt digital, que no s'espantin, que no els deixarem enrere. Perquè fins ara els hem deixat enrere, i això crea desigualtats, a part d'injustícies", ha lamentat.

A més de demanar que l'administració sigui inflexible amb els qui defraudin o incompleixin, ha reclamat que això no paralitzi la resta, i ha apel·lat a confiar i donar més autonomia al servidor públic.

"No podem demanar als servidors públics que substitueixin amb el seu talent el que des de la política no hem estat capaços de fer bé, superar la teranyina paralitzant de normes, reglaments absurds, sovint inútils, i generalment inhibidors de l'activitat", ha apuntat.

I és que, segons Puigdemont, s'ha generat una quantitat de normes i procediments en els últims anys que la manera d'entendre l'administració pública catalana s'assembla més "a la tradició de la matriu espanyola que no al que estan fent administracions dels països que més avancen".

"Sense una bona administració, que vol dir moderna, pròpia i eficaç, no hi pot haver un bon govern possible per més majories absolutes que ho acompanyin", ha resolt.