Pugen a onze els morts i 78 els ferits a causa de diversos incendis al sud-est de Turquia

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys onze persones han mort i 78 han resultat ferides a causa d'una sèrie d'incendis forestals registrats en les últimes hores a les províncies turques de Diyarbakir i Mardin, al sud-est del país, tal com han confirmat aquest divendres les autoritats de Turquia.

El ministre de Sanitat, Fahrettin Koca, ha confirmat que són onze les víctimes mortals derivades dels incendis i ha traslladat el condol als familiars i persones properes aels morts i ha expressat els seus desitjos d'una "ràpida recuperació" als ferits, dels quals alguns han estat hospitalitzats.

"A causa d'aquests incendis, cinc pacients es troben actualment en vigilància intensiva en Diyarbakir i quatre d'ells estan intubats", ha indicat en un missatge difós a través del seu compte a la xarxa social X.

Així, ha detallat que els incendis s'han concentrat en zones de Diyarbakir, on s'ha vist afectada la localitat de Yacici, en el districte de Cinar, i Mardin, on les flames han assolit les localitats de Yetkinler i Yucebag, en el districte de Mazidagi.

Koca ha recalcat que fins als llocs afectats pels incendis hi han desplaçat 24 ambulàncies i tres equips de l'Equip Mèdic Nacional de Rescat (UMKE), en el cas de Diyarbakir, i 15 ambulàncies i quatre equips en el cas de Mardin.

Per la seva banda, el ministre de Justícia, Yilmaz Tunç, ha anunciat l'obertura d'una investigació per discernir les causes d'aquests incendis, seguint les directrius de la Fiscalia turca.