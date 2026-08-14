Pugen a més de 280 morts i 3.970 ferits pel terratrèmol de magnitud 7,4 al nord-oest de Colòmbia

Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel
MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Colòmbia han elevat aquest dijous per la nit a més de 280 morts i 3.970 ferits per causa del sisme de magnitud 7,4 en l'escala de Richter que va sacsejar el nord-oest del país llatinoamericà al començament d'aquesta setmana.
Concretament, són 281 les persones que han perdut la vida i 3.971 les que han resultat ferides, mentre que resten 379 desapareguts, segons l'últim balanç de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD), que agrega que fins al moment la xifra de rescatats ascendeix a 348.
Respecte a les tasques de rescat, el director de la UNGRD, David Tamayo, ha assenyalat que encara que la prioritat dels seus efectius és "seguir en la recerca de les persones atrapades" sota els enderrocs perquè s'està arribant a un temps en el qual la probabilitat de trobar supervivents "es va esgotant".