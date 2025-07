Pugen a més de 200 els morts per les inundacions de les últimes setmanes al Pakistan

MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys 202 persones, incloses 96 menors, han mort al Pakistan a causa de les inundacions provocades per les pluges monsòniques des del 26 de juny, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional de Gestió de Desastres (ANGD). A més hi ha 560 ferits, 182 d'ells menors.

El Panjab és la província més afectada, amb 123 morts, segons l'ANGD, seguida de Khyber Pakhtunkhwa, amb 40 morts, Sindh (21), el Balutxistan (16), Islamabad i el Caixmir (una cadascuna).

També explica la causa de les morts, sent les més freqüents les de l'ensorrament d'immobles (118) i les riuades (30). La resta de víctimes es corresponen amb ofegaments, llamps, electrocucions o corriments de terres per les pluges. A més hi ha 700 habitatges danyats i més de 200 caps de bestiar mortes, segons el recompte, encara provisional.

La previsió confirma noves pluges per als pròxims dies que podrien provocar noves víctimes, fet que s'agreuja perquè el Pakistan és un dels països més sensibles al canvi climàtic, segons estudis de l'ONU.