Pugen a gairebé 3.890 els morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

Europa Press/Contacto/Laura De Chiclana/Jna Press
MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats veneçolanes han elevat a prop de 3.890 les víctimes mortals derivades dels devastadors terratrèmols registrats al centre de la costa del país el passat 24 de juny, mentre que la xifra de ferits es manté, igual que en les últimes informacions oficials, en 16.740 persones.
El president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Jorge Rodríguez, ha informat a través d'un missatge en xarxes que són concretament 3.889 les persones que han perdut la vida per causa dels referits sismes (78 més en relació amb el balanç anterior) i a 16.740 les víctimes ferides després dels terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 en l'escala de Richter, que han deixat a més importants danys sobre 856 edificis, dels quals 190 han col·lapsat.
Les víctimes inclouen, al seu torn, 17.907 persones que han perdut els seus habitatges o les mateixes presenten una afectació "molt severa", segons les autoritats del país, que han informat al seu torn que han atès a 86.794 famílies, rescatant a 6.462 persones, i repartit més de 9.603 tones d'aliments.