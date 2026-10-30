Pugen fins a 15 els morts en l'atac de Rússia contra una estació de tren a Dnipró, Ucraïna

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El nombre de morts a causa de l'atac d'aquest dijous de l'exèrcit de Rússia contra un estació de tren a la ciutat de Dnipró, a l'est d'Ucraïna, puja fins a 15, segons han denunciat les autoritats locals, que han recalcat que durant la jornada es viurà "un dia de dol" a la província de Dnipropetrovsk.
El governador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ghanza, ha confirmat a primera hora del dia la mort d'un dels ferits que va ser hospitalitzat després de l'atac: "Els metges han lluitat per salvar-li la vida fins l'últim moment, però les seves ferides eren molt greus", ha lamentat.
"El nombre de morts per l'atac s'enfila fins als 15. El meu condol més sincer als familiars i amics de la víctima", ha assenyalat en un missatge a les xarxes socials, en el qual ha acusat Rússia de "continuar la caça de civils" i "atacar de manera deliberada trens i persones".
L'empresa estatal de ferrocarrils d'Ucraïna, Ukrzaliznytsia, va informar que abans de l'atac es va declarar l'alerta aèria, es va suspendre el trànsit ferroviari i es va demanar evacuar les instal·lacions.