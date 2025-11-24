Pugen a 4 els morts en un atac d'un dron rus a Khàrkiv (Ucraïna)

MADRID, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys 4 persones han mort i 13, inclosos diversos menors, han necessitat atenció mèdica aquest diumenge a causa d'un atac d'un dron rus a la ciutat de Khàrkiv, a l'est d'Ucraïna, segons han informat les autoritats ucraïneses.
"En total, se sap que 4 persones han mort i 13 han resultat ferides fins al moment", ha anunciat el governador de la regió militar de Khàrkiv, Oleg Sinegubov, en el seu compte de Telegram, després de saber de l'última víctima, una dona de 69 anys, que s'ha sumat a altres dues dones, de 61 i 41 anys, i a un home de 55.
L'atac ha consistit en una ofensiva amb 16 projectils llançats per un dron Geran-2, ha indicat el propi governador: "Han arribat a habitatges privats. Hi ha cases destruïdes", ha assenyalat, abans d'advertir de la possibilitat que hi hagi víctimes sota les runes.