Pugen a 53 els cossos recuperats del ferri enfonsat enfront de les costes de Guyana amb 180 persones a bord

MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Guyana han informat que ja són 53 els cossos recuperats de l'accident en el qual el ferri 'MV Barima' va bolcar la nit del dissabte amb prop de 180 persones a bord enfront de les costes del país, entre les quals es troben també 76 que han estat rescatades, enfront del més de mig centenar que segueix desaparegut.
Així ho ha assenyalat el primer ministre de Guyana, Mark Phillips, que ha assenyalat que, dels 53 cadàvers recuperats, amb prou feines 26 han estat identificats: d'ells, onze ja han estat repatriats als seus respectius llocs d'origen a petició de les seves famílies, mentre els restants 42 romanen emmagatzemats mentre les autoritats regionals col·laboren amb les famílies per coordinar la identificació i els tràmits per a les cerimònies funeràries.
"El Govern de Guyana reitera els seus més sentides condolences a les famílies que han patit una pèrdua inimaginable i reafirma el seu ferm compromís de recolzar-les durant aquest difícil període", ha manifestat.