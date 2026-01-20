Pugen a 20 els morts i a 34.000 les hectàrees calcinades pels incendis al centre i sud de Xile

Europa Press/Contacto/Zhu Yubo
MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Interior de Xile, Álvaro Elizalde, ha anunciat aquest dilluns per la nit una nova víctima mortal per l'onada d'incendis que deixa ja 20 morts i que ha calcinat més de 34.000 hectàrees al centre i el sud del país, mentre que dues persones han estat detingudes per, suposadament, intentar iniciar focs en dues regions diferents.
"Lamentablement tenim un nou mort. D'aquesta manera, són 20 les persones que han mort com a conseqüència d'aquests incendis, 19 d'ells a la regió de Bío Bío i un a la regió de Ñuble", ha declarat Elizalde en una roda de premsa en la qual ha precisat que "sis ja han estat identificades pel Servei Mèdic Legal".
Així mateix, el responsable xilè ha xifrat en 7.079 el total de persones damnificades pels focs, incloses 573 que romanen en els 19 albergs d'emergències disposats per les autoritats per acollir a les persones evacuades de les diferents zones afectades.