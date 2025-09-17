Pugen a 17 els morts per l'explosió d'un camió cisterna a Ciutat de Mèxic

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El total de víctimes mortals per l'explosió d'un camió cisterna al Pont de la Concòrdia de Ciutat de Mèxic ha ascendit aquest dimarts a 17, inclosos dos menors, mentre que, segons l'últim balanç de les autoritats locals, una trentena de ferits segueixen hospitalitzats.
La Secretaria de Salut de la Ciutat de Mèxic ha detallat, a través de les seves xarxes socials, la mort de 17 persones, i, d'altra banda, l'alta hospitalària d'altres 31, mentre que 35 afectats romanen ingressats en diferents unitats d'atenció sanitària, segons el balanç difós.
L'incident va tenir lloc el dimecres al districte d'Iztapalapa, quan el camió, carregat de gas, va bolcar en plena autopista, al Pont de la Concòrdia, la qual cosa va derivar en una deflagració que va deixar més de 90 víctimes entre morts i ferits.