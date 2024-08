L'ONU acusa les forces israelianes de violar els DDHH a Cisjordània i insta a depurar responsabilitats

MADRID, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

Nacions Unides ha acusat les forces de seguretat israelianes de violar els Drets Humans a Cisjordània i ha reclamat que es depurin responsabilitats, incidint que l'operació llançada aquest dimecres de matinada i que ha deixat una desena de víctimes mortals amenaça amb "empitjorar greument una situació que ja és catastròfica".

L'ONU té constància de prop de 640 morts per la violència deslligada a Cisjordània després dels atemptats del 7 d'octubre, bé per l'activitat d'efectius israelians o pels atacs perpetrats per colons. Des que l'organització va començar fa dues dècades a recaptar dades, mai havia registrat xifres tan altes.

La portaveu de l'oficina de l'ONU per als Drets Humans, Ravina Shamdasani, ha qüestionat les tàctiques de guerra i els atacs aeris utilitzats per Israel i denunciat que "molts nens han mort mentre llançaven pedres" contra uns efectius israelians "molt protegits". "Aquest innecessari o desproporcionat ús de la força i l'increment dels assassinats selectius i altres execucions sumàries és alarmant", ha afegit.

A això se sumarien les detencions "arbitràries" i les tortures a les quals han estat sotmesos "milers" de palestins, en un context marcat també per les restriccions de moviments, la destrucció de propietats i la "implacable" violència dels colons.

"Israel, com a potència ocupant, ha de complir les seves obligacions", ha asseverat Shamdasani, que ha reclamat investigacions "completes" i "independents" sobre qualsevol possible cas d'abús a Cisjordània.